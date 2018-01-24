Приём документов по услугам Росреестра возобновится в полдень

С утра и до полудня 24 января пермские МФЦ временно приостановят приём документов по услугам Росреестра. Граждане не смогут подать документы на государственный кадастровый учет и регистрацию права на недвижимость. Связано это с переходом управления Росреестра на новую версию программного обеспечения.

Ирина Смоленцева, начальник отдела по работе с органами власти МФЦ Пермского края: "Хотим сказать для заявителей, кто хотел обратиться в это время в наши филиалы, скорректировать свой визит - с 12.00 часов приём во всех филиалах возобновится".