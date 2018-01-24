Пермь приходит в себя после разгула стихии
У пермских коммунальщиков и инспекторов департамента благоустройства и даже у инженеров дирекции дорожного движения накануне не оказалось ни одной свободной минуты. У каждой из перечисленных служб по своим причинам, но у всех вместе в связи со снегопадом, который бушевал вместе с сильным ветром почти сутки. Каким день выдался для пермяков?
В этом подъезде не закрыли на ночь дверь. Вероятно, просто побоялись, что утром, после снегопада будет не выбраться. И не прогадали. Придомовые территории не чищены. И как раз в то время, когда большинство пермяков выходят на улицу. Настроение портится в самом начале дня.
Почти 300 единиц техники работало ночью, и 200 вышло уже утром. Снег шел не переставая. Поэтому напряжение на дорогах все же ощущалось. Проблемы были в Закамске и центре, особо - в Индустриальном районе. Сразу шесть ДТП в самых коварных местах. Чтобы не было больших пробок, в работу пришлось включиться специально обученным инженерам.
Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Сегодня из-за такой тяжелой ситуации на многих участках управляли движением вручную, то есть в этом случае они включают управление на себя, и удлиняют фазы работы светофора, в зависимости от ситуации".
Весь день в городе работают инспекторы. Их задача - стимулировать работу нерадивых управляющих компаний. Фиксируют все на фотокамеру. Тут все просто. Снег не почищен на тротуарах, козырьках и крышах домов в течение определенного времени - штраф 50 тысяч. Пожаловаться пермяки могут, позвонив в районный отдел благоустройства.
Кирилл Самаркин, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации г. Перми: "Понимаем сейчас ситуацию, что идет активный выпад снега, но, тем не менее, работа дворников должна быть обеспечена в постоянном режиме, особенно в таком режиме. Эта погода не спасает от ответственности. Есть возможность привлекать дополнительные силы, как людей, так и технику".
Нынешний снегопад не самый серьезный. 11 миллиметров осадков, если верить прогнозу синоптиков. Проблема в его продолжительности. Поэтому и режим работы коммунальщиков экстренный. Обычно, прибрав город утром, они освобождаются. Но накануне КДМки - это автомобили с ковшами для уборки снега и запасом противогололедной смеси сверху - можно было встретить и днем.
Синоптики утверждают: таких осадков в столице региона до конца недели больше не ожидается, снегопад переместится на север Прикамья. У жителей и коммунальных служб есть еще время подготовиться.
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