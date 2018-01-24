«Это не взятки, это подарки...»

Новые подробности громкого уголовного дела, приговор по которому был вынесен еще в июле 2016 года. На скамье подсудимых в Ленинском суде Перми – экс-руководитель краевого ГУФСИН Александр Соколов.

Один из фигурантов этого громкого уголовного дела - Андрей Лесничий, экс-руководитель исправительной колонии №29 - в суд пришел сам. Второго, бывшего руководителя управления ГУФСИН по Пермскому краю, привез конвой. В своем вступительном слове Александр Соколов сразу заявил, что против присутствия прессы на судебном заседании.

Но прессе разрешили остаться. Александр Соколов уже отбывает наказание в Пермском крае за мошенничество. В середине 2016 года генерал- лейтенант вместе со своим заместителем полковником внутренней службы Олегом Бабенко и общим знакомым Владимиром Моховым был приговорен судом Москвы к 5 годам общего режима.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве: "В период с 2008 по 2012 год Бабенко и Моховой получили от коммерсанта 300 тысяч долларов США за обеспечение безопасности в связи с поступающими в его адрес угрозами от лица, отбывающего наказание в исполнительном учреждении на территории Пермского края".

В начале ноября 2017 года в Перми начался еще один судебный процесс. Экс-руководитель краевого управления ГУФСИН Александр Соколов подозревается в получении взятки. По версии следствия, находясь на государственной должности, он получил от предпринимателя турпутевки и серебряные монеты весом 1 и 3 килограмма. Также силовики считают, что он при посредничестве Андрея Лесничего получил земельный участок.

Павел Болило, адвокат Пермской коллегии адвокатов: "Мы оба эпизода не признаем. Соколов Александр Николаевич в первом эпизоде по монетам и туристическим путевкам не знал, что коммерсант передает ему эти подарки. Именно подарки, я подчеркиваю".

Оба подозреваемых своей вины не признают, а сам процесс обещает быть долгим. Один из основных свидетелей - экс-глава Двуреченского сельского поселения - Алевтина Ладейщикова. Она уже отбывает четырехлетний срок, как раз за махинации с земельными участками.

После оглашения приговора срок содержания под стражей у главных фигурантов дела может значительно увеличиться.