Одна большая пробка

Краевая столица накануне с утра была похожа на одну большую пробку. Снегопад, который шел всю ночь, сделал свое дело, и скорость движения по главным городским магистралям не превышала 3-5 км/ч. Всю ночь на дорогах работала снегоуборочная техника. Как сообщили в мэрии, были задействованы порядка 250 спецмашин. Тем не менее, движение утром было серьезно затруднено. Виной тому стали плохая видимость и непрекращающаяся метель, плюс ко всему на ключевых перекрестках города произошли несколько ДТП, которые в свою очередь усугубили ситуацию. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, даже управление светофорами их специалистами было переведено из автоматического режима в ручной.