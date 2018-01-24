«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде

Пресс-служба губернатора сообщила, что глава региона направил в адрес президента Владимира Путина представление к награде медалью «За отвагу» учителя, защищавшего детей 4Б во время поножовщины в 127-й пермской школе.

Любительские кадры - единственное, что можно найти в открытом доступе. Несмотря на то, что Наталью Шагулину, совершившую настоящий подвиг, перевели из реанимации в обычную палату, от интервью она отказалась. О том, что её представили к награде, конечно, уже знает.

Андрей Ронзин, главный врач городской клинической больницы №4 г. Пермь: "Уже восьмые сутки как она у нас находится в лечебном учреждении. Состояние относительно удовлетворительное, она ходит, общается. Опасности для жизни на сегодняшний день нет".

После ЧП в школе интернет-сообщество и не только предложило наградить учителя. Спасая детей, Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений. Реакция не заставила себя долго ждать.

Пресс-служба администрации губернатора Пермского края: «Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес Президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ № 127 Наталии Шагулиной. Глава региона предложил наградить учителя медалью «За отвагу»».

Наталья Шагулина с 1991 года в профессии. Изначально учитель труда. Последние 15 лет - преподаватель начальных классов в 127-й школе.

В результате нападения на школу было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. На сегодняшний день четверых детей, пострадавших в школе, выписали из больницы. Помимо материальной помощи, весь 4Б класс летом поедет в международный детский лагерь «Артек».

Подростки, напавшие на школу, вскоре предстанут перед судом. На время расследования один из обвиняемых отправлен в СИЗО. Второй также в ближайшее время покинет стены пермской городской больницы и будет сопровождён в изолятор.

В 127-й школе с нетерпением ждут возвращения Натальи Шагулиной. С наградой или без, это уже неважно. Главное здоровье. Но то, что учительницу отметят на самом высоком уровне, сомнений нет. «За» - общественность, власть и здравый смысл.