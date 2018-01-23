На скамье подсудимых - экс-руководитель краевого ГУФСИН
Очередной виток громкого судебного разбирательства. В Ленинском районном суде Перми прошло первое в этом году заседание по делу Александра Соколова - экс-руководителя краевого ГУФСИН. Летом 2016 года его уже осудили за мошенничество - он получил 5 лет. На этот раз экс-генерал-лейтенанта ФСИН обвиняют в получении взяток, часть из которых он брал коллекционными серебряными монетами, весом не меньше килограмма, часть - земельными участками, стоимость которых превышает 1 миллион рублей, плюс дорогие путевки на отдых. Сам обвиняемый своей вины не признает, если она будет доказана, Александру Соколову могут добавить еще минимум 8 лет к уже имеющемуся сроку.
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