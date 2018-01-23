Билет на премьеру

В театре оперы и балета началась продажа билетов на премьеру барочной оперы Жан-Батиста Люлли «Фаэтон» в постановке Бенжамена Лазара и Венсана Дюместра. Впервые администрация театра пробует новый формат продажи - в три этапа. С 22 по 28 января начинается закрытая предпродажа билетов - для членов «Клуба друзей» и участников «Лаборатории современного зрителя», получивших сертификаты по итогам циклов, которые прошли в течение 146-го сезона. Второй этап - 29 января первый день открытой продажи билетов. Места на балконе будут продаваться только в кассе театра. Третий этап начнётся с 30 января - открытая продажа всех билетов на всех ресурсах театра.