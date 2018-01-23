Учитель года: Кто займет педагогический Олимп?

Участники пермского муниципального конкурса «Учитель года-2018» начали фактическую борьбу за звание лучшего. С 22 по 25 января конкурсанты проведут методические семинары, открытые уроки, мастер-классы, ответят на вопросы жюри.

Для тех педагогов, которые хотят завоевать звание «Учитель года» - 108-я пермская школа на ближайшие три дня станет не вторым, а первым домом.

Всего четыре номинации: Лучшие учитель, воспитатель, руководитель и педагог допобразования. К примеру, директора и заведующие начали с самопрезентации. А еще смотрели лазерное шоу, некоторые технологии, возможно, позаимствуют и для уроков.

Организаторы утверждают: победить будет не просто. Участники в каждой номинации, в среднем по 10 человек, подобрались очень сильные. Новшество этого года - видеовопрос и ответ на него.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Здесь будет главное – умение понять суть вопроса и быстро, проявив какой-то свой опыт, заготовок тут нет, попытаться прокомментировать и аргументировать ответ".

Воспитатели соревнуются отдельно, но неподалеку. Впервые за многие годы, а к слову, нынешний конкурс 29-й по счету, в номинации педагог дошкольного образования в финал прошел воспитатель-мужчина. Стаж у Евгения 4 года, по образованию инженер, но с детьми работать хотел всегда.

Евгений Пепеляев, воспитатель детского сада №233 г. Перми: "Я думаю, что эта профессия ждала меня, потому что мой выбор был случайный, в том смысле, что я хотел работать с детьми, но не думал о том, что я окажусь в детском саду. И я там работаю в течение уже 4,5 лет, я доволен своим выбором".

Участникам предстоят открытые уроки, рассуждения о роли игры в образовании, серия мастер-классов и семинаров, демонстрация навыков работы в команде.

Результаты конкурса «Учитель года» объявят в среду.