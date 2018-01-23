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Пермь. Новости культуры 22.01.2018
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- В театре оперы и балета началась продажа билетов на премьеру барочной оперы Жан-Батиста Люлли «Фаэтон» в постановке Бенжамена Лазара и Венсана Дюместра. Впервые администрация театра пробует новый формат продажи - в три этапа.
- Гость программы "Новости культуры" Сергей Райник, художественный руководитель театра Балет Евгения Панфилова.
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