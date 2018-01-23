Максим Решетников: «Неравенство - ресурс для развития»

В Москве состоялся 9-й Гайдаровский форум. Участие в нем принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Какие темы были подняты во время дискуссии?

Об изменениях налогового законодательства говорили в рамках профильной дискуссии 9-го Гайдаровского форума. Основными спикерами стали федеральный министр финансов Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его мнению, принятие нового налогового кодекса - требование времени. Действующий содержит более 600 различных правок. Также речь шла о необходимости снижения налоговой нагрузки.

Андрей Макаров, председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам: "Давайте подумаем, как будем конкурировать с нашими ближайшими соседями. Как мы будем побеждать в конкурентной борьбе с теми, с кем конкурентная борьба реально идет. Мы обязаны в перспективе показать не просто не увеличение налоговой нагрузки, а снижение налоговой нагрузки".

Участником дискуссии стал также губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья высказался по теме межбюджетных отношений: сегодня есть мнение, что слабые регионы нужно подтянуть, и помочь им в этом должны сильные территории.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мне кажется, не надо ставить перед налоговой политикой целей выравнивания регионов. Это совсем разные вещи. Более того, сейчас императив выравнивания и так чересчур присутствует в системе межбюджетных отношений. Неравенство – это ресурс для развития, и это важный момент".

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о грядущей налоговой амнистии, которая пройдёт с марта по декабрь. Освободить от уплаты штрафов обещают тех, кто готов развивать бизнес в России.

Что касается изменений российской налоговой системы, участники дискуссии сошлись во мнении, что они не должны быть резкими.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Проблема у нас не в налоговой системе, а в эффективности бюджетных расходов. Мы точно можем за эти деньги получить совсем иной уровень социальных услуг, иной уровень эффективности расходов".

В этой связи особое место отводится цифровой экономике, которая развивается в регионе. Говоря проще, онлайн-услуги и интернет-сайты призваны облегчить взаимодействие бизнеса и власти, в том числе и в налоговой сфере.