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Пермский Роспотребнадзор вступился за новые российские купюры
Пермский Роспотребнадзор через СМИ пригрозил всем предпринимателям штрафом до 50 тысяч рублей, если кто-то из них не будет принимать в качестве оплаты новые 200 и 2000 российские купюры. Очевидно, есть жалобы, раз прозвучал такой ультиматум.
Заходим в несколько магазинов, в каждом предложенная двухтысячная купюра каких-то особых вопросов не вызывает. Готовы разменять или сдать сдачу при покупке, но при этом страхуются и проверяют - настоящая ли.
Однако есть жалобы от пермяков и в других городах, что новые деньги просто отказываются принимать, не доверяя клиентам. В данной ситуации Роспотребнадзор предупреждает, что такие отказы будут караться рублём.
Любовь Трефилова, ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Отказ в приёме купюр двести рублей, две тысячи рублей продавцами, исполнителями услуг, оказания работ может расцениваться как противоправное действие. И может быть наложено административное взыскание в размере до 50 тысяч рублей".
Между тем, в интернете есть подробные инструкции, как убедиться в подлинности новинок. И кроме того, Гознак разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет убедиться, что именно 200 или 2000 рублей настоящие.
Новые купюры запустили в оборот ещё в октябре прошлого года. Они появились в регионах, оповещали об этом оперативно, однако до сих пор банкноты с двойкой и тремя нолями у некоторых вызывают вопросы.
Банковское оборудование, например, ещё проходит техническое обновление, чтобы после перепрограммирования терминалы и банкоматы могли распознавать предложенные купюры и не возвращать их назад.
Дарья Зенина, руководитель отделения Сбербанка: "Действительно, люди обращаются, банкоматы временно пока не принимают ни двухтысячные, ни двухсотрублёвые купюры, но всегда можно через оператора внести или снять деньги".
Так или иначе, новые купюры постепенно входят в повседневный обиход. Ими, например, выдают пенсии.
Сведений о попытках подделывать такие банкноты пока не поступало, так что верить надо - крупный бизнес, например, в обороте наличности новые купюры использует вовсю, и каких-то вопросов пока не возникало.
Если удивление всё-таки граничит с недоверием, в Роспотребнадзоре готовы ответить на все вопросы и по телефону. До 25 января в ведомстве работает горячая линия именно по этой тематике.
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