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В Прикамье работают шесть ледовых переправ

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переправа

На сто километров короче стал путь из Пермского района в Кунгурский. Открылись сразу две ледовые переправы, соединяющие берега Сылвы – в районе Троицы и неподалеку от деревни Мостовая. Ездить по замерзшим рекам человек начал еще в доисторические времена. И этот способ, пусть и не так масштабно как некогда, остается актуальным и в наши дни.

Эта ледовая переправа, которая идет из Мостовой в сторону поселка Насадка, экономит водителям минимум сто километров. Каких-то пять минут - и вы уже в Кунгурском районе. Правда, заплатить за это придется 200 рублей.

Ледовая переправа Игоря Ерошенко готова к любым проверкам. Себя он называет спасателем. Помимо денежных сборов, он еще отвечает за безопасность на дороге длиной почти два километра. На другой стороне точно такой же пост - для тех, кто заезжает со стороны Кунгура.

Александр Полыгалов на своем такси практически каждый день ездит из Кунгура в Пермь. Если бы делал это по федеральной трассе, то стоимость проезда увеличилась минимум вдвое. А так, приходиться платить только за билет на въезде.

Александр Полыгалов, водитель: "Прежде чем деньги брать, надо наморозить, а то ездили мужики-колхозники, накатали дорогу, раз шлагбаум поставили, берут деньги".

Эта дорога могла бы не открыться вовсе. Из-за карстового провала, который образовался прямо на проезжей части еще в декабре прошлого года, движение здесь было закрыто. Яму засыпали за несколько дней до начала работы ледовой переправы.

переправа

Еще одна только что открытая зимняя дорога тоже связывает Кунгурский и Пермский районы. Она начинается в Троице и заканчивается в поселке Ильича.

Анне Рудаковой в этом году исполняется 90 лет. Практически всю жизнь она прожила в этом поселке. Зимой ледовая переправа для нее единственный способ увидеть родных. Но внук стал реже ездить - ведь платить каждый раз 200 рублей - накладно.

Анна Рудакова, житель п. Ильича: "Все деньги надо. Приедут вечером обратно, а ведь это два раза заплатить надо. А я не могу выйти на улицу".

Всего в Прикамье на сегодняшний день открыто шесть ледовых переправ. Три из них находятся в Соликамском районе, одна в Оханском и две в Кунгурском. До конца февраля, если позволит погода, прикамские спасатели планируют принять еще восемь.

 

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 23.01.2018 в 12:05 в рубрике - Вести Пермь

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