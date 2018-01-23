Пермь. Вести Спорт

Темы выпуска 22 января 2018 г.:

- Россиянки завоевали бронзу на этапе Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском ДЗАО. Помогла им в этом представительница Пермского края Анастасия Баранникова.

- Пермский конькобежец Михаил Козлов, в этом году пробившийся во 2 второй по значимости дивизион мирового Кубка - «Б», успешно выступает на 5-м этапе в немецком Эрфурте. В первый день стартов на дистанции 1500 метров Михаил Козлов стал третьим, а на втором отрезке в 1000 м - первым. 9-й результат на финише показал ещё один пермский спортсмен Руслан Мурашов.

- В матче розыгрыша регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Парма» принимал в гостях «Зенит» из Санкт-Петербурга. Равная и напряжённая игра на протяжении 2 игровых отрезков, и даже преимущество пермяков в третьей, к сожалению, не привели к желанному для пермских болельщиков результату.

- Хоккеисты «Молота-Прикамья» сыграли две встречи выездной серии. Сначала 19 января уступили одному из аутсайдеров лиги - клубу «Челмет». А затем добились непростой победы в Орске над хозяевами льда – хоккеистами клуба «Южный Урал».