Как составить родословную семьи?

В Пермской библиотеке имени Горького всех желающих учили тому, как самостоятельно отыскать своих далеких родственников или даже составить генеалогическое древо. Индивидуальный прием вели эксперты пермского отделения Уральского историко-родословного общества. Оказывается, в Горьковке есть так называемые переписные книги, куда записывались люди и адреса с начала 19 века. Но одного этого мало, информацию о рождении и смерти до семнадцатого года хранят церковно-метрические книги, а после семнадцатого - архивы ЗАГСов. Как сделать запрос, где найти информацию – все это каждому пришедшему разъясняли индивидуально. В следующий раз такая консультация пройдет в Горьковской библиотеке в воскресенье, 28 января.

Яна Араптанова, заведующая отделом краеведения библиотеки им.Горького: "У всех разные ситуации бывают. Бывает легкий ответ, и он близко. А бывает надо отправлять запросы в архивы в разные города. Может быть, что-то открыто на сайтах разных учреждений, архивов. Многие люди просто об этом не знают. Здесь помогут вам".