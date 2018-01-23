В Перми ищут лихача из BMW

За минувшие выходные пермские дорожные полицейские выявили в краевой столице 15 пьяных водителей. А водителя, устроившего ДТП на улице Мира, стражи порядка ищут до сих пор. Он покинул место аварии, да еще и испортил муниципальное имущество и повредил трамвай и троллейбус. Интересно посмотреть на этого без преувеличения везунчика. Поручень ограждения прошил иномарку насквозь, но каким-то чудом водителя не задел. По крайней мере, в салоне нет ни единой капли крови. Сам лихач, выбравшись из разбитой машины, ударился в бега. У БМВ свердловские номера. Розыск его ведется не только в Перми. Очевидцы говорят, что мужчина еле держался на ногах. Возможно, из-за шока пережитого во время аварии. Хотя не исключено, что он был пьян, иначе бы не сбежал, считают свидетели.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.Перми: "В отношении водителя возбуждено административное дело по ст. 12.33 КоАП и по ч.2 ст. 12.27 «Оставление места ДТП». Санкция - это лишение права управления транспортным средством, либо 15 суток ареста".