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В Перми ищут лихача из BMW →

Такой метели этой зимой еще не было

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погода

До 15 миллиметров снега прибудет в ближайшие сутки в Перми и Пермском крае, сообщают синоптики. При этом шквалистый ветер, бушевавший прошлой ночью, будет только усиливаться. В результате получим такую метель, которой этой зимой еще не было.

Погода неприятная. Термометр показывает -14С, но современные гаджеты подсказывают, что на самом деле ощущается как -25. Ветер пронизывающий, метель.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Количество осадков будет значительным. В Перми 7-9 миллиметров за сутки. По краю по юго-западу до 12-15 миллиметров".

Не все оказались готовыми к такому снегопаду. Тем более, зима была относительно бесснежной. Накануне  произошло несколько крупных аварий. Одна из них на путепроводе Стаханова-Чкалова. Столкнулись сразу несколько машин. Дело в том, что водители не держали дистанцию, но все-таки сказалась и снежная погода. На улицах города будет работать 250 единиц техники. Но рассчитывать стоит и на себя - выезжать на работу следует пораньше, как и теплее одеваться.

Снежный накат – это опасное метеорологическое явление, разновидность гололеда. Будьте аккуратны!

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.01.2018 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермская новостройка на грани обрушения

В Перми ищут лихача из BMW →

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