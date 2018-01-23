Такой метели этой зимой еще не было

До 15 миллиметров снега прибудет в ближайшие сутки в Перми и Пермском крае, сообщают синоптики. При этом шквалистый ветер, бушевавший прошлой ночью, будет только усиливаться. В результате получим такую метель, которой этой зимой еще не было.

Погода неприятная. Термометр показывает -14С, но современные гаджеты подсказывают, что на самом деле ощущается как -25. Ветер пронизывающий, метель.



Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Количество осадков будет значительным. В Перми 7-9 миллиметров за сутки. По краю по юго-западу до 12-15 миллиметров".

Не все оказались готовыми к такому снегопаду. Тем более, зима была относительно бесснежной. Накануне произошло несколько крупных аварий. Одна из них на путепроводе Стаханова-Чкалова. Столкнулись сразу несколько машин. Дело в том, что водители не держали дистанцию, но все-таки сказалась и снежная погода. На улицах города будет работать 250 единиц техники. Но рассчитывать стоит и на себя - выезжать на работу следует пораньше, как и теплее одеваться.

Снежный накат – это опасное метеорологическое явление, разновидность гололеда. Будьте аккуратны!