Пермская новостройка на грани обрушения

Краевые власти заявили о том, что региональный Фонд капитального ремонта займется решением проблемы жильцов 16-этажки на Подлесной, 3а в Перми. По стенам дома, где живут 750 человек, пошли трещины. А зданию всего лишь 12 лет. Застройщик суд выиграл и снял с себя какую-либо ответственность. И такая история не единственная.

Не надо быть экспертом в строительстве, чтобы понимать, что сквозные трещины в кирпичной 16-этажке повод не просто задуматься, а бить во все колокола. Жители дома на Подлесной, 3а так и поступили - заказали собственное обследование. Результат неутешителен.

Татьяна Никитина, управляющая ТСЖ «Подлесная, 3а»: "Обрушение может произойти в любую минуту, на несущих стенах в жилых помещениях появились трещины".

Дом, в котором сейчас прописаны почти 750 жильцов, сдан только в 2005 году. Но застройщик, «14-й Трест», от переделки открестился по решению суда. Теперь по поручению губернатора к решению проблемы подключились специалисты из регионального Фонда капитального ремонта. Для начала надо понять масштабы разрушений.

Дмитрий Баранов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края: "Будем проводить аукционы, выбирать подрядчика для обследования и уже после этого определятся конкретно с работами. Задача собственников - подкреплять необходимость проведения капитального ремонта рублем".

За все время существования дома жители собрали в фонд капремонта около 5 миллионов рублей. Но глобальная реконструкция будет стоить от 50 до 80 миллионов. И если такая действительно понадобится, региональный фонд готов понести эти расходы.

Такой дом в Перми, к сожалению, не единственный. Похожая история на Ветлужской, 66 - разрушенная штукатурка на фасаде, а кое-где и вовсе отвалившаяся плитка, в отмостке сквозные трещины. В итоге и здесь принято решение о проведении срочного инструментального обследования.

Все необходимые документы подписывают прямо на собрании жильцов. Теперь кроме проведения аукционов предстоит решить и ряд юридических вопросов.

Антон Удальев, и.о. заместителя председателя Правительства - руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края:

"Исходя из того, что я увидел, людей бросать ни в коем случае нельзя. Здесь во всей этой истории нужно и разбираться, и принимать меры. Есть ряд вопросов в первую очередь к самому застройщику, и есть еще вопросы к лицам, которые в свое время принимали этот объект".

Как обещают в фонде капремонта, окончательные результаты по обследованию состояния домов будут готовы к лету. И если необходимо, то проблем с переносом сроков капитального ремонта на 2018 год для этих «относительных новостроек» возникнуть не должно.