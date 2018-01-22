Этно-опера «Олег»: Как оживают предания старины глубокой

Этно-опера "Олег". В Перми необычное действо презентовали удивительные музыканты из Новосибирска - ансамбль "D'cameron".

Они поют и играют, постоянно импровизируя, отчего не могут назвать даже точный хронометраж своей оперы. Глядя на их инструменты, диву даешься.

Оказывается, пресловутая пуговица на верёвочке, которой играли все советские дети в школе, имеет глубокие православные корни. Громкого звука из этого музыкального инструмента, конечно, не извлечёшь, а вот шум ветра - пожалуйста.

Этот музыкальный инструмент, а также барабан, гусли, колесную лиру, калюки изготовил Сергей Адеменко, мастер и музыкант из Новосибирска. Для своей работы он изучил массу старинных чертежей, которые находятся исключительно в музеях и архивах страны.

Все эти старинные музыкальные инструменты музыканты из Новосибирска используют в этно-опере "Олег", слова и музыку к которой ребята написали сами.

Виктор Гарагуля, музыкант (г. Новосибирск): "Как в любой народной музыке, здесь очень много импровизационных мест, которые не прописаны четко по времени, даже по хронометражу. Сегодня мы можем сыграть 2 минуты, а завтра может быть 5 минут".

Необычно для современного уха здесь не только музыка, но и вокал, за который отвечает Елена Кондратова.

Елена Кондратова, сопрано (г. Новосибирск), солистка новосибирского ансамбля ранней музыки "Insula magica": "В этой программе мы поём по-человечески. Как душа запросит, так и поём. Специально вокалом мы не занимаемся, это не самоцель у нас".

Этно-опера посвящена русскому князю Олегу по прозвищу Вещий. Однажды ему предсказали смерть от коня. Так и произошло в итоге, несмотря на то, что он, казалось бы, всячески этому противился. Но главное в этом музыкальном произведении не сюжет, а звучание, которое уносит русских людей к далёким временам и позволяет почувствовать что-то очень древнее и родное.