«Крещенские морозы» - школа опыта для фигуристов

В "Крещенские морозы" юные пермские фигуристы и их сверстники из других городов вышли на лёд, чтобы станцевать европейский и звёздные вальсы. Во дворце спорта «Орленок» прошли открытые классификационные соревнования по фигурному катанию.

Волнение перед стартом, удачный или не очень прокат, падение, без которого не научиться вставать: официальные соревнования - это огромная школа опыта для начинающих спортсменов.

В пермском ледовом дворце спорта «Орлёнок» проходит открытое классификационное соревнование по фигурному катанию «Крещенские морозы». За два соревновательных дня на пермский лёд выйдут 150 фигуристов. Конкуренцию пермякам составляют гости из Первоуральска, Ижевска и Екатеринбурга.

На старте сезона фигуристы от самого юного возраста и до кандидатов в мастера спорта показывают то, чему научились, а заодно готовятся к предстоящим главным стартам сезона.

Среди обязательных танцев спортсмены представят звездный и европейский вальсы и марш. Соревнования проводятся в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией и правилами Международного союза конькобежцев.

Квалификационные соревнования дают возможность спортсменам повысить свой спортивный разряд. Однако автоматом это не происходит. Сначала судьи фиксируют выполнение упражнений, затем на тренерском, потом, городском, совете, и далее, на уровне краевого Министерства спорта решается вопрос о присвоении такого желанного спортивного разряда.

Немногочисленные зрители на трибунах, как правило, это родители и друзья, поддерживают юных фигуристов, как могут. Для них гораздо важнее, чем повышение разряда, чтобы ребёнок не ушибся и не плакал.