Cаночник из Чусового завоевал три медали на Кубке мира среди юниоров
Успеха в Австрии добились воспитанники чусовского СДЮСШОР «Огонёк» Матвей Пересторонин и Татьяна Цветова. В австрийском Иглсе состоялись четвёртый и пятый этапы юниорского Кубка мира по санному спорту. В активе россиян три призовых места. Матвей Пересторонин одержал победу среди юношей в одноместных санях. А также помог коллегам по национальной сборной Татьяне Цветовой, Дмитрию Бучневу, Даниилу Кильсееву завоевать "серебро" в команде.
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