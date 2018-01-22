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Степан Власов опередил всех конкурентов
Представитель Прикамья Степан Власов стал победителем первенства России по лыжному двоеборью. В первый день соревнований на Чайковском спорткомплексе "Снежинка" пермяк победил в прыжках с трамплина и гонке на 10 километров. И закрепил успех во второй день, когда вновь опередил всех конкурентов в прыжках с трамплина и гонке на 5 километров.
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