Тройное столкновение. В Перми возле торгового центра «Гулливер», где разогнаться сложно, столкнулись сразу три автомобиля. Первым резко затормозил отечественный Лада Ларгус, затем его "догнали" друг за другом два автомобиля такси. Виновника аварии предстоит выяснить полиции. А вот ремонтировать автомобили такси, скорее всего, придется их собственнику. Налицо несоблюдение дистанции во время движения. В аварии никто не пострадал.