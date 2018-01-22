Пермский край. Неделя за 159 секунд

На уходящей неделе в Прикамье начали принимать бумаги на выплату пособий тем, кто родился после 1 января. Театр-театр переполошил всех слухами о закрытии. А камский лед украсила гигантская картина. Эти и другие темы недели, о которых нужно упомянуть особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".