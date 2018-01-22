Пермь. Вести-Спорт

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- Представитель Прикамья Степан Власов стал победителем первенства России по лыжному двоеборью.

- Успеха в Австрии добились воспитанники чусовского СДЮСШОР «Огонёк» Матвей Пересторонин и Татьяна Цветова. В австрийском Иглсе состоялись четвёртый и пятый этапы юниорского Кубка мира по санному спорту.

- В "Крещенские морозы" юные пермские фигуристы и их сверстники из других городов вышли на лёд, чтобы станцевать европейский и звёздные вальсы. Во дворце спорта «Орленок» прошли открытые классификационные соревнования по фигурному катанию.