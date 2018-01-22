Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Профессия нефтяник – разные грани одного дела

Пермь. Вести-Спорт →

Ведущие ученые России собрались в Пермском крае

смотреть видео

выездное совещание РАН

Пермские ученые разработали уникальную технологию экспресс-диагностики онкологических заболеваний. Новшество презентовали во время выездного совещания руководителей региональных научных центров РАН. Подобное мероприятие прошло в Прикамье впервые.

 Новый метод экспресс-диагностики онкологических заболеваний, который разрабатывает Дарья Ерошенко, хорошая альтернатива дорогостоящим гистологическим исследованиям.

Дарья Ерошенко, научный сотрудник института технической химии УРО РАН: "Мы предлагаем минимизировать человеческий фактор и положиться на данные математической обработки".

Обработка математическая, институт химический, а сами исследования относятся скорее к биологии и химии. И это не единственный пример кооперации прикамской науки.

исследование

Современный ученый - это уже не просто, например, биолог, а еще химик, физик и, конечно, математик. Только так - на стыке научных дисциплин - и рождаются настоящие открытия.

Впервые выездное совещание руководителей федерального агентства научных организаций проходит в Прикамье. По словам организаторов, Пермский научный центр давно это заслужил.

Михаил Котюков, руководитель федерального агентства научных организаций: "Глубокий потенциал фундаментальный и очень серьезные связи с промышленностью и вовлеченность региона - это ключевые факторы успеха для любого центра".

Одна из особенностей прикамской науки - глубокие и давние связи с промышленностью. Достаточно сказать, что более половины бюджета Пермского научного центра - это хоздоговоры с местными предприятиями.

Александр Сергеев, президент Российской академии наук: "Очень важно работать так, чтобы задачи, которые ставит промышленность перед собой, подкреплялись какими-то новыми решениями, которые идут, в том числе из фундаментальной науки".

С другой стороны, развитие фундаментальной науки - это большой стимул для молодежи остаться работать в регионе. В Прикамье для этого есть все предпосылки. Край занимает третье место в России по количеству национальных исследовательских университетов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важны в первую очередь возможности самореализации. Самореализация - это всегда крупные, мощные проекты. Это всегда понимание того, что ты работаешь на мировом рынке, на уровне лучших мировых исследовательских центров.

Имена пермских ученых сегодня известны во всем мире. Темы исследований самые разные. И ранняя диагностика рака здесь только начало.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, В России, Общество, Наука и техника

Опубликовано: 22.01.2018 в 12:09 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Профессия нефтяник – разные грани одного дела

«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

В Перми стартовал конкурс «Учитель года»

Минздрав: Пострадавшие идут на поправку

Крещенские купания продлятся неделю

Вести Пермь. События недели

Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»

«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках

Мощный антициклон принес в Прикамье ветры

«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Профессия нефтяник – разные грани одного дела

Пермь. Вести-Спорт →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
смотреть видео читать22.01.2018 в 13:05
Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт

Пострадавших школьников отправят в «Артек»

Утвержден размер материальной помощи пострадавшим в 127 школе города Перми.
читать22.01.2018 в 12:43
Метки: в Перми, Происшествия, Образование

Ведущие ученые России собрались в Пермском крае

В крае прошло выездное совещание руководителей региональных научных центров Российской академии наук.
смотреть видео читать22.01.2018 в 12:09
Метки: в Перми, В России, Общество, Наука и техника

Профессия нефтяник – разные грани одного дела

О своей профессии нефтяники рассказали на специализированной выставке «Образование и карьера».
смотреть видео читать22.01.2018 в 11:46
Метки: в Перми, Общество, Образование

«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

В Перми прошли соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы».
смотреть видео читать22.01.2018 в 11:24
Метки: в Перми, Общество

В России

Ведущие ученые России собрались в Пермском крае

В крае прошло выездное совещание руководителей региональных научных центров Российской академии наук.
смотреть видео читать22.01.2018 в 12:09
Метки: в Перми, В России, Общество, Наука и техника

Быстрее! Выше! Холоднее!

Зимние виды спорта не исчерпываются только олимпийскими. Есть и более интересные способы себя занять.
читать21.01.2018 в 14:28
Метки: В России, СМИ, Общество, В мире

Крутые виражи судьбы Максима Щеголева

Герою Максима Щеголева, сотруднику ФСБ Никитину, не раз приходится выпутываться из сложных ситуаций. А как в жизни?
читать21.01.2018 в 10:16
Метки: В России, Кино, СМИ

Учись, студент!

Советские и российские звезды всегда с удовольствием вспоминали и вспоминают студенческие годы.
читать20.01.2018 в 16:43
Метки: Кино, СМИ, В России

Радости из проруби

Порой артисты оказываются в ледяной воде и «вылавливают» из нее много ценного, например...
читать20.01.2018 в 13:11
Метки: В России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пострадавших школьников отправят в «Артек»Пострадавших школьников отправят в «Артек»

«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов

Ведущие ученые России собрались в Пермском краеВедущие ученые России собрались в Пермском крае

Профессия нефтяник – разные грани одного делаПрофессия нефтяник – разные грани одного дела

«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

В Перми стартовал конкурс «Учитель года»В Перми стартовал конкурс «Учитель года»

Минздрав: Пострадавшие идут на поправкуМинздрав: Пострадавшие идут на поправку

Крещенские купания продлятся неделюКрещенские купания продлятся неделю

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»

«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках

Быстрее! Выше! Холоднее!Быстрее! Выше! Холоднее!

Мощный антициклон принес в Прикамье ветрыМощный антициклон принес в Прикамье ветры

Крутые виражи судьбы Максима ЩеголеваКрутые виражи судьбы Максима Щеголева

Учись, студент!Учись, студент!

Радости из прорубиРадости из проруби

Екатерина Климова благодарит за идею воровЕкатерина Климова благодарит за идею воров

«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»

19 января - Крещение Господне19 января - Крещение Господне

Пермяки посчитают водоплавающих птицПермяки посчитают водоплавающих птиц

В «Триумфе» запели стеныВ «Триумфе» запели стены

На дорогах Прикамья заработали «умные весы» для большегрузовНа дорогах Прикамья заработали «умные весы» для большегрузов

Исторический парк пользуется популярностьюИсторический парк пользуется популярностью

Новости культуры. Пермь 18.01.2018Новости культуры. Пермь 18.01.2018

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru