Ведущие ученые России собрались в Пермском крае

Пермские ученые разработали уникальную технологию экспресс-диагностики онкологических заболеваний. Новшество презентовали во время выездного совещания руководителей региональных научных центров РАН. Подобное мероприятие прошло в Прикамье впервые.

Новый метод экспресс-диагностики онкологических заболеваний, который разрабатывает Дарья Ерошенко, хорошая альтернатива дорогостоящим гистологическим исследованиям.

Дарья Ерошенко, научный сотрудник института технической химии УРО РАН: "Мы предлагаем минимизировать человеческий фактор и положиться на данные математической обработки".

Обработка математическая, институт химический, а сами исследования относятся скорее к биологии и химии. И это не единственный пример кооперации прикамской науки.

Современный ученый - это уже не просто, например, биолог, а еще химик, физик и, конечно, математик. Только так - на стыке научных дисциплин - и рождаются настоящие открытия.

Впервые выездное совещание руководителей федерального агентства научных организаций проходит в Прикамье. По словам организаторов, Пермский научный центр давно это заслужил.

Михаил Котюков, руководитель федерального агентства научных организаций: "Глубокий потенциал фундаментальный и очень серьезные связи с промышленностью и вовлеченность региона - это ключевые факторы успеха для любого центра".

Одна из особенностей прикамской науки - глубокие и давние связи с промышленностью. Достаточно сказать, что более половины бюджета Пермского научного центра - это хоздоговоры с местными предприятиями.

Александр Сергеев, президент Российской академии наук: "Очень важно работать так, чтобы задачи, которые ставит промышленность перед собой, подкреплялись какими-то новыми решениями, которые идут, в том числе из фундаментальной науки".

С другой стороны, развитие фундаментальной науки - это большой стимул для молодежи остаться работать в регионе. В Прикамье для этого есть все предпосылки. Край занимает третье место в России по количеству национальных исследовательских университетов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важны в первую очередь возможности самореализации. Самореализация - это всегда крупные, мощные проекты. Это всегда понимание того, что ты работаешь на мировом рынке, на уровне лучших мировых исследовательских центров.

Имена пермских ученых сегодня известны во всем мире. Темы исследований самые разные. И ранняя диагностика рака здесь только начало.