Профессия нефтяник – разные грани одного дела

Пермскую выставку «Образование и карьера»посетила делегация Международной организации труда из Женевы. Иностранные специалисты оценили взаимодействие в Прикамье предприятий, вузов и выпускников.

Как выглядит баррель нефти, теперь знает и одиннадцатиклассник Денис Анфалов. Бочку именно такого объёма представили на стенде организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Здесь же можно узнать о наиболее востребованных профессиях в нефтяной отрасли и задать вопросы.

Денис Анфалов, ученик 11 класса школы №25 г.Перми: "В интернете поверхностная информация, здесь всё можно выяснить у людей, которые сами знают всю эту кухню. Мне важна хорошая зарплата, чтобы никаких проблем, и достойная должность, которая будет актуальна на данный момент".

О своей профессии нефтяники рассказали на специализированной выставке «Образование и карьера». Интерес обоюдный: ребятам нужна достойная работа, компании - новые кадры. Так, только в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2017 году приняли 70 молодых специалистов.

Своим потенциальным будущим сотрудникам компания предлагает пройти по «красной линии успеха». Она ведёт к двум вузам и четырём средним учебным заведениям, с которыми тесно сотрудничают нефтяники.

Этот подход в подготовке кадров заинтересовал Международную организацию труда. На пермской площадке обсудили взаимодействие в регионе предприятий, вузов и выпускников. Сегодня будущие нефтяники получают целевые стипендии, начинающие специалисты могут рассчитывать на стажировку и материальную помощь при решении вопроса с жильём.

Дебора Франс-Массэн, директор бюро по деятельности в интересах работодателей Международной организации труда: "Понравилось и удивило в хорошем смысле то, каким образом «ЛУКОЙЛ» подходит к вопросу работы со своими кадрами. В первую очередь тот факт, что люди, персонал - это главный актив".

В выставке пермские лукойловцы участвуют пятый год, также подобные профориентационные встречи проходят в подшефных школах.

Игорь Плотников, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Мы нацеливаем ребятишек на сдачу физики, химии, математики в ЕГЭ, что позволяет затем выбирать технические специальности. И даже неважно, что они потом могут пойти не в нефтяники, важно, что они станут инженерами".

Новому поколению - новая подача информации: на стенде можно увидеть, как выглядит капля нефти, увеличенная в тысячи раз. Как удалось получить такой снимок, готовы рассказать здесь же.