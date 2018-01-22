Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

Ведущие ученые России собрались в Пермском крае →

Профессия нефтяник – разные грани одного дела

смотреть видео

баррель нефти

Пермскую выставку «Образование и карьера»посетила делегация Международной организации труда из Женевы. Иностранные специалисты оценили взаимодействие в Прикамье предприятий, вузов и выпускников.

Как выглядит баррель нефти, теперь знает и одиннадцатиклассник Денис Анфалов. Бочку именно такого объёма представили на стенде организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Здесь же можно узнать о наиболее востребованных профессиях в нефтяной отрасли и задать вопросы.

Денис Анфалов, ученик 11 класса школы №25 г.Перми: "В интернете поверхностная информация, здесь всё можно выяснить у людей, которые сами знают всю эту кухню. Мне важна хорошая зарплата, чтобы никаких проблем, и достойная должность, которая будет актуальна на данный момент".

О своей профессии нефтяники рассказали на специализированной выставке «Образование и карьера». Интерес обоюдный: ребятам нужна достойная работа, компании - новые кадры. Так, только в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2017 году приняли 70 молодых специалистов.

Своим потенциальным будущим сотрудникам компания предлагает пройти по «красной линии успеха». Она ведёт к двум вузам и четырём средним учебным заведениям, с которыми тесно сотрудничают нефтяники.

Этот подход в подготовке кадров заинтересовал Международную организацию труда. На пермской площадке обсудили взаимодействие в регионе предприятий, вузов и выпускников. Сегодня будущие нефтяники получают целевые стипендии, начинающие специалисты могут рассчитывать на стажировку и материальную помощь при решении вопроса с жильём.

Дебора Франс-Массэн, директор бюро по деятельности в интересах работодателей Международной организации труда: "Понравилось и удивило в хорошем смысле то, каким образом «ЛУКОЙЛ» подходит к вопросу работы со своими кадрами. В первую очередь тот факт, что люди, персонал - это главный актив".

В выставке пермские лукойловцы участвуют пятый год, также подобные профориентационные встречи проходят в подшефных школах.

Игорь Плотников, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Мы нацеливаем ребятишек на сдачу физики, химии, математики в ЕГЭ, что позволяет затем выбирать технические специальности. И даже неважно, что они потом могут пойти не в нефтяники, важно, что они станут инженерами".

Новому поколению - новая подача информации: на стенде можно увидеть, как выглядит капля нефти, увеличенная в тысячи раз. Как удалось получить такой снимок, готовы рассказать здесь же. 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 22.01.2018 в 11:46 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

В Перми стартовал конкурс «Учитель года»

Минздрав: Пострадавшие идут на поправку

Крещенские купания продлятся неделю

Вести Пермь. События недели

Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»

«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках

Мощный антициклон принес в Прикамье ветры

«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»

В «Триумфе» запели стены


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

Ведущие ученые России собрались в Пермском крае →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
смотреть видео читать22.01.2018 в 13:05
Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт

Пострадавших школьников отправят в «Артек»

Утвержден размер материальной помощи пострадавшим в 127 школе города Перми.
читать22.01.2018 в 12:43
Метки: в Перми, Происшествия, Образование

Ведущие ученые России собрались в Пермском крае

В крае прошло выездное совещание руководителей региональных научных центров Российской академии наук.
смотреть видео читать22.01.2018 в 12:09
Метки: в Перми, В России, Общество, Наука и техника

Профессия нефтяник – разные грани одного дела

О своей профессии нефтяники рассказали на специализированной выставке «Образование и карьера».
смотреть видео читать22.01.2018 в 11:46
Метки: в Перми, Общество, Образование

«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

В Перми прошли соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы».
смотреть видео читать22.01.2018 в 11:24
Метки: в Перми, Общество

В России

Ведущие ученые России собрались в Пермском крае

В крае прошло выездное совещание руководителей региональных научных центров Российской академии наук.
смотреть видео читать22.01.2018 в 12:09
Метки: в Перми, В России, Общество, Наука и техника

Быстрее! Выше! Холоднее!

Зимние виды спорта не исчерпываются только олимпийскими. Есть и более интересные способы себя занять.
читать21.01.2018 в 14:28
Метки: В России, СМИ, Общество, В мире

Крутые виражи судьбы Максима Щеголева

Герою Максима Щеголева, сотруднику ФСБ Никитину, не раз приходится выпутываться из сложных ситуаций. А как в жизни?
читать21.01.2018 в 10:16
Метки: В России, Кино, СМИ

Учись, студент!

Советские и российские звезды всегда с удовольствием вспоминали и вспоминают студенческие годы.
читать20.01.2018 в 16:43
Метки: Кино, СМИ, В России

Радости из проруби

Порой артисты оказываются в ледяной воде и «вылавливают» из нее много ценного, например...
читать20.01.2018 в 13:11
Метки: В России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пострадавших школьников отправят в «Артек»Пострадавших школьников отправят в «Артек»

«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов

Ведущие ученые России собрались в Пермском краеВедущие ученые России собрались в Пермском крае

Профессия нефтяник – разные грани одного делаПрофессия нефтяник – разные грани одного дела

«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

В Перми стартовал конкурс «Учитель года»В Перми стартовал конкурс «Учитель года»

Минздрав: Пострадавшие идут на поправкуМинздрав: Пострадавшие идут на поправку

Крещенские купания продлятся неделюКрещенские купания продлятся неделю

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»

«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках

Быстрее! Выше! Холоднее!Быстрее! Выше! Холоднее!

Мощный антициклон принес в Прикамье ветрыМощный антициклон принес в Прикамье ветры

Крутые виражи судьбы Максима ЩеголеваКрутые виражи судьбы Максима Щеголева

Учись, студент!Учись, студент!

Радости из прорубиРадости из проруби

Екатерина Климова благодарит за идею воровЕкатерина Климова благодарит за идею воров

«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»

19 января - Крещение Господне19 января - Крещение Господне

Пермяки посчитают водоплавающих птицПермяки посчитают водоплавающих птиц

В «Триумфе» запели стеныВ «Триумфе» запели стены

На дорогах Прикамья заработали «умные весы» для большегрузовНа дорогах Прикамья заработали «умные весы» для большегрузов

Исторический парк пользуется популярностьюИсторический парк пользуется популярностью

Новости культуры. Пермь 18.01.2018Новости культуры. Пермь 18.01.2018

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru