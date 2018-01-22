«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте
В Перми прошли соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы». Юные участники могли получить себе новые, более высокие разряды. Выступили 150 человек со всего Прикамья и из нескольких соседних регионов. Накал страстей был практически как в большом спорте, ведь многие ребята стоят на коньках с 3-4 лет.
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