«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте

В Перми прошли соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы». Юные участники могли получить себе новые, более высокие разряды. Выступили 150 человек со всего Прикамья и из нескольких соседних регионов. Накал страстей был практически как в большом спорте, ведь многие ребята стоят на коньках с 3-4 лет.