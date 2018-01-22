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В Перми стартовал конкурс «Учитель года»
В пермском дворце детского и юношеского творчества официально стартовал ежегодный конкурс «Учитель года». В связи с событиями в 127-й школе из торжественной церемонии исключили все развлекательные номера. После небольшого вступления действо ограничилось представлением участников. Всего было подано свыше ста заявок. В очный этап вышли 33 человека - это учителя, воспитатели детских садов и работники дополнительного образования. Победителей назовут в начале февраля.
Наталья Соснина, заместитель начальника департамента образования администрации г. Перми: "Главное отличие - все номинации приближены к федеральному уровню. Ещё одно отличие, что поменяли конкурсные испытания, нынче они сложные, методические, педагогические, управленческие и очень много импровизации".
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