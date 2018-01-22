Минздрав: Пострадавшие идут на поправку

В краевом Министерстве здравоохранения озвучили информацию о состоянии пострадавших во время поножовщины в пермской школе №127, где в понедельник двое подростков напали на учеников четвертого класса. Как сообщается, одного мальчика уже выписали, еще один перемещен в режим дневного стационара. В больнице остаются 6 детей. Состояние их оценивается как удовлетворительное. Один ребенок отправлен в Москву. Там ему сделана успешная операция по спасению глаза. Педагог Наталья Шагулина, которая получила 17 ранений, из реанимации перемещена в обычную палату. Также на поправку пошли и сами преступники.

Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "В 4-й клинической больнице остаются трое пациентов. Все они с улучшением состояния, с положительной динамикой, в сознании. В течение последних дней переведены из реанимационного отделения двое в отделение сосудистой хирургии. Женщина 45 лет переведена в отделение нейрохирургии".