Минздрав: Пострадавшие идут на поправку
В краевом Министерстве здравоохранения озвучили информацию о состоянии пострадавших во время поножовщины в пермской школе №127, где в понедельник двое подростков напали на учеников четвертого класса. Как сообщается, одного мальчика уже выписали, еще один перемещен в режим дневного стационара. В больнице остаются 6 детей. Состояние их оценивается как удовлетворительное. Один ребенок отправлен в Москву. Там ему сделана успешная операция по спасению глаза. Педагог Наталья Шагулина, которая получила 17 ранений, из реанимации перемещена в обычную палату. Также на поправку пошли и сами преступники.
Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "В 4-й клинической больнице остаются трое пациентов. Все они с улучшением состояния, с положительной динамикой, в сознании. В течение последних дней переведены из реанимационного отделения двое в отделение сосудистой хирургии. Женщина 45 лет переведена в отделение нейрохирургии".
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