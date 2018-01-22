Крещенские купания продлятся неделю

Тысяча жителей Прикамья отметили православное Крещение Господня и окунулись в прорубь. В Перми действовали три официальных купели, по краю – 78. Согласно поверьям, погружаться в святую воду и набирать ее на весь год можно в течение ближайшей недели.

Самой массовой крещенской площадкой стал Мотовилихинский пруд. На берегу был развернут лагерь с теплыми палатками, а у купелей дежурили водолазы Пермской городской службы спасения. А уже после 00.00 основная часть желающих искупаться отправилась в Верхнюю Курью. В полночь столбик термометра опустился ниже 23 градусов.

Те, кто не успел в крещенскую ночь, могут окунуться в течение всей недели. На всех специально оборудованных местах будут работать купели. Освященную воду можно будет наливать бесплатно во всех пермских храмах.

Берут чаще по 5 литров. Как уверяют специалисты, больше и не надо. Этого количества должно хватить одному человеку на год. После благословения священника воду можно пить утром и вечером по чайной ложке.

Никаких вопросов к крещенской воде не возникает у специалистов. В лаборатории пермского Водоканала на исследование ее из рек Пермского края берут каждый час. Изменения, которые происходят в ночь с 18 на 19 число, научными приборами пока не фиксируются.

Ирина Батурина, главный технолог по очистке воды ООО «Новогор-Прикамье»: "Для нас нет разницы. 18, 19 января или 21 июня. Естественно, проходит полный анализ качества воды. Особых изменений в природной воде не отмечено".

Но главное таинство крещенской ночи – священная иордань. По преданию, тому, кто окунется в нее трижды, прощаются все грехи.