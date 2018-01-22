Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 21 января 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 21 января 2018 года.
Пермь. Вести-Спорт
Обзор главных спортивных событий региона.
|смотреть видео читать22.01.2018 в 13:05
Пострадавших школьников отправят в «Артек»
Утвержден размер материальной помощи пострадавшим в 127 школе города Перми.
|читать22.01.2018 в 12:43
Ведущие ученые России собрались в Пермском крае
В крае прошло выездное совещание руководителей региональных научных центров Российской академии наук.
|смотреть видео читать22.01.2018 в 12:09
Профессия нефтяник – разные грани одного дела
О своей профессии нефтяники рассказали на специализированной выставке «Образование и карьера».
|смотреть видео читать22.01.2018 в 11:46
«Крещенские морозы»: Накал страстей, как в большом спорте
В Перми прошли соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы».
|смотреть видео читать22.01.2018 в 11:24
Ведущие ученые России собрались в Пермском крае
В крае прошло выездное совещание руководителей региональных научных центров Российской академии наук.
|смотреть видео читать22.01.2018 в 12:09
Быстрее! Выше! Холоднее!
Зимние виды спорта не исчерпываются только олимпийскими. Есть и более интересные способы себя занять.
|читать21.01.2018 в 14:28
Крутые виражи судьбы Максима Щеголева
Герою Максима Щеголева, сотруднику ФСБ Никитину, не раз приходится выпутываться из сложных ситуаций. А как в жизни?
|читать21.01.2018 в 10:16
Учись, студент!
Советские и российские звезды всегда с удовольствием вспоминали и вспоминают студенческие годы.
|читать20.01.2018 в 16:43
Радости из проруби
Порой артисты оказываются в ледяной воде и «вылавливают» из нее много ценного, например...
|читать20.01.2018 в 13:11
Пострадавших школьников отправят в «Артек»
«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов
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В Перми стартовал конкурс «Учитель года»
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