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Датчики против перегруза: В крае заработали «умные весы»

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На дорогах Прикамья открыли три пункта весогабаритного контроля. Как говорят, всего их будет 14. По сути, это система лазерных датчиков, которые моментально измеряют не только скорость проезжающего мимо автомобиля, но и его вес. Зачем все это нужно?

Теперь грузоперевозчикам нужно особо следить за лишним весом. Измерить его могут незаметно. Например, на первом километре автодороги Орда-Октябрьский. Наряду с привычными всем камерами установлены лазерные датчики, способные за доли секунды, прямо во время движения, определить габариты машины, а вмонтированные в асфальт специальные весы посчитают тонны. Система работает в автоматическом режиме, и не требует снижения скорости транспортных средств. 

Весовые нормы в России для разных автомобилей отличаются: для одних – 40 тонн, для других – 44. Штрафы за перегруз варьируются от 150 тысяч до полумиллиона рублей. Весогабаритный контроль - это не только про сохранность дорог, это ещё и про безопасность. Так как все узлы машины рассчитаны на определенные показатели. Никому неизвестно, как поведет себя условная фура при серьезном перегрузе.

контроль

Пока в крае установлено 3 пункта весогабаритного контроля на дорогах: Горнозаводск - граница Свердловской области, Полазна – Чусовой и Орда – Октябрьский.

У дальнобойщиков есть опасения, что таким образом возрастет возможность получить штрафы из-за неверных измерений. Сейчас для исключения подобных ситуаций автоматический весогабаритный контроль в Прикамье находится в тестовом режиме. В полную силу система должна заработать в ближайшее время, а до конца этого года количество подобных пунктов возрастет до 14.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 22.01.2018 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

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