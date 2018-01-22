«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках

Все как у Джека Лондона, но о не в прошлом веке на Клондайке, а здесь и сейчас - под Пермью прошли гонки на собачьих упряжках "Лунежские горы". В выходные все желающие могли либо просто посмотреть, либо поучаствовать. Либо, что не менее важно и интересно, просто провести время в компании четвероногих спортсменов.

Гонка на собаках «Лунежские горы» в этот раз уже седьмая. И традиционно собирает участников не только со всего Пермского края, но и из других регионов России. Соревнования проходят в двух дисциплинах: Скиджоринг-лыжник плюс собака и езда в упряжке. Дистанции-5 и 1- км. Среди животных- преимущественно лайки, хаски и маламуты, но встречаются и доберманы с ретриверами.

Главный и единственный критерий- скорость. И если в скиджоринге все просто и зависит от тандема, то в упряжке необходимо правильно расположить собак. Кто с кем дружит, чтобы избежать драки.

Среди участников есть и юные спортсмены, и новички. Но на финише всех спортсменов поддерживают одинаково тепло.

Среди болельщиков и зрителей не только люди, но и четвероногие питомцы. Для людей соревнования - возжность увидеть прекрасное зрелище и насладиться видами, а для малышей - пообщаться и порезвиться на свежем воздухе.