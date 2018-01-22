← Мощный антициклон принес в Прикамье ветры
«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках
Все как у Джека Лондона, но о не в прошлом веке на Клондайке, а здесь и сейчас - под Пермью прошли гонки на собачьих упряжках "Лунежские горы". В выходные все желающие могли либо просто посмотреть, либо поучаствовать. Либо, что не менее важно и интересно, просто провести время в компании четвероногих спортсменов.
Гонка на собаках «Лунежские горы» в этот раз уже седьмая. И традиционно собирает участников не только со всего Пермского края, но и из других регионов России. Соревнования проходят в двух дисциплинах: Скиджоринг-лыжник плюс собака и езда в упряжке. Дистанции-5 и 1- км. Среди животных- преимущественно лайки, хаски и маламуты, но встречаются и доберманы с ретриверами.
Главный и единственный критерий- скорость. И если в скиджоринге все просто и зависит от тандема, то в упряжке необходимо правильно расположить собак. Кто с кем дружит, чтобы избежать драки.
Среди участников есть и юные спортсмены, и новички. Но на финише всех спортсменов поддерживают одинаково тепло.
Среди болельщиков и зрителей не только люди, но и четвероногие питомцы. Для людей соревнования - возжность увидеть прекрасное зрелище и насладиться видами, а для малышей - пообщаться и порезвиться на свежем воздухе.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мощный антициклон принес в Прикамье ветры
«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»
В «Триумфе» запели стены
На дорогах Прикамья заработали «умные весы» для большегрузов
Новости культуры. Пермь 18.01.2018
В центре Перми сгорел жилой дом
Сотрудничество, обреченное на успех
Почувствуй себя горняком
Кама загрустила
Нефтяники наградили победителей конкурса социальных и культурных проектов
Добавить комментарий: