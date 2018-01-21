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← «Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»

Мощный антициклон принес в Прикамье ветры

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метели

На выходные синоптики пообещали в Прикамье морозную погоду в пределах 15-20 градусов. В воскресенье на Пермский край начал влиять мощный антициклон из Западной Сибири. В результате подул сильный и холодный ветер. В западных районах возможны снегопады и метели. При этом не исключена изморозь и гололед.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 21.01.2018 в 11:23 в рубрике - Вести Пермь

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