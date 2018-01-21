Мощный антициклон принес в Прикамье ветры

На выходные синоптики пообещали в Прикамье морозную погоду в пределах 15-20 градусов. В воскресенье на Пермский край начал влиять мощный антициклон из Западной Сибири. В результате подул сильный и холодный ветер. В западных районах возможны снегопады и метели. При этом не исключена изморозь и гололед.