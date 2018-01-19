«Васса Железнова»: Премьера в театре «У Моста»

В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения известного русского писателя Максима Горького, к этому событию многие российские театры ставят спектакли по его произведениям. Так, Пермский театр «У моста» уже выпустил премьерную постановку - первый вариант «Вассы Железновой».

Трагическая сага о большой семье, которая распадается в погоне на наследством. Связанные родственными узами люди в одночасье становятся врагами. И только одна Васса Железнова всеми силами бьется за спасение целостности дома.

Васса Железнова готова преодолеть любые препятствия судьбы: подделать завещание, решиться на убийство чужими руками, совершить противозаконные поступки, оправдываясь тем,что по-другому не получится. На сцене театра «У Моста» Сергей Федотов мастерски разворачивает трагедию этой женщины.

Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра «У моста»: "Эта пьеса более парадоксальная, более трагичная, абсурдная и то,что там происходит до революции, дает М.Горькому совершенно отключиться от политики, там есть люди, человеческие отношения".

Максим Горький написал две драмы под одним названием. Первую - в 1910 году, вторую - четверть века спустя. Они существенно отличаются, популярна поздняя версия с темой классовой борьбы, революционеркой Рашель, выступающей антагонисткой владелицы пароходной компании Вассы Петровны Железновой. Первый вариант мало известен, и театр «У моста» взялся за его постановку. Те мысли, которые заложил в свою пьесу Горький, сейчас вновь становятся актуальны.

Пермский Театр «У моста» известен тем, что ставит спектакли целыми сериями. В репертуаре есть все пьесы Мартина Макдонаха, четыре постановки по Шекспиру, три по Булгакову, пять по Гоголю и теперь две по Горькому. И по словам Сергея Федотов,а на этом он не намерен останавливаться. В планах режиссера еще не раз обратиться к классику реализма.