Частная филармония «Триумф» начала Новый год со святочного концерта. Вокальный ансамбль Baroque Ritual, состоящий из солистов хора musicAeterna, представил программу старинной духовной и светской музыки.

Зрители с замиранием сердца ждут начала концерта, но артисты на сцене так и не появляются, кажется будто в "Триумфе" запели стены. Произведение французского композитора Гийома Котле́ окутало зал таинственностью.

Продолжилась программа святочного концерта произведением современника Котле - Жерара Балье «Увы,что мне делать». Его музыканты вокального ансамбля Baroque Ritual исполнили уже со сцены.

Вокальный ансамбль Baroque Ritual это проект солистов хора musicAeterna. На святочном концерте они исполнили старинную духовную и светскую музыку а капелла.

На концерте прозвучали произведения Уильяма Бёрда,Орландо ди Лассо, Томаса Таллиса, Клаудио Монтеверди и других композиторов.

Афиша филармонии «Триумф» всегда насыщенна и разнообразна. Как говорится, на любой вкус.

Юлия Балабанова, руководитель частной филармонии «Триумф»: "Мне очень хочется, чтобы здесь звучала музыка разных жанров, для меня очень важно живое соучастие зрителей, я всегда отдаю предпочтение программам, которые интерактивные, работают над тем,чтобы погружать публику в особую атмосферу".

В "Триумфе" начинается неделя, посвященная Средневековой музыке, а в конце месяца состоится фестиваль фламенко.