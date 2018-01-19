На дорогах Прикамья заработали «умные весы» для большегрузов

В Прикамье начали работу пункты автоматического весогабаритного контроля для большегрузов. Комплексы появились на автодорогах Горнозаводск - граница Свердловской области, Полазна – Чусовой и Орда – Октябрьский. Система определяет габаритные размеры и массу автотранспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси, а также тип транспортного средства. Распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление движения, расположение на дороге и наличие разрешения на провоз груза. В случае превышения допустимых параметров и при отсутствии специального разрешения на них, система формирует материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении. Штрафы за перегруз варьируются от 150 тысяч до полумиллиона рублей. Пока система в регионе функционирует в тестовом режиме, в полную силу она должна заработать в ближайшее время, а до конца этого года количество подобных пунктов увеличится до 14.

Александр Плюснин, руководитель проекта по установке весогабаритного контроля ПФ ПАО «Ростелеком»: "Система работает в автоматическом режиме. Не требует снижения скорости транспортных средств. До 150 км/ч скорость может быть. Погрешность измерений существует, она прописана в свидетельстве о поверке, не более 5%".