Новости культуры. Пермь 18.01.2018
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- В Перми прошел день музейного селфи - к всемирной акции краевые учреждения культуры присоединяются уже пятый год подряд. Посетителям предложили сфотографироваться с любым понравившемся экспонатом и выложить снимок в социальные сети. Зачем это нужно?
- В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения писателя Максима Горького, к этому событию многие российские театры ставят спектакли по его произведениям. Так, Пермский театр «У моста» уже выпустил премьерную постановку - первый вариант «Вассы Железновой».
- Частная филармония «Триумф» начала Новый год со святочного концерта. Вокальный ансамбль Baroque Ritual, состоящий из солистов хора musicAeterna, представил программу старинной духовной и светской музыки.
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