В центре Перми сгорел жилой дом

В центральной части Перми на улице Окулова сгорел жилой дом постройки 19 века. Возгорание случилось в 8.00 утра. Полностью потушить пламя спасателям удалось только к 9.30. До приезда пожарных свои квартиры покинули 10 человек. Никто из них не пострадал. Все они являются собственниками здания. На пожаре у многих сгорели почти все личные вещи. Спасать их не было времени и возможности. Во время тушения сдетонировал один из газовых баллонов.

Евгений Богомолов, сотрудник пресс-службы управления МЧС России по Пермскому краю: "Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Рассматриваются и другие версии. Площадь пожара около 100 кв. м. Личный состав подразделения действовал правильно. К счастью, на пожаре никто не пострадал".

Владельцам квартир в доме на Окулова, 38 будет предоставлено временное жилье. До ЧП здание было признано аварийным, его расселение ведется в рамках программы развития застроенных территорий. До момента предоставления выкупной стоимости или нового жилья жители дома смогут получить помещение в маневренном жилом фонде Перми. До пожара там проживало 4 семьи. У них это было единственное жилье.

Оксана Карташова, житель дома: "Нас сносят как аварийное жилье, но нам предлагают мало денег, мы на такую сумму приобрести жилье не можем. Хотя бы что-то приобрести жить".