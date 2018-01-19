Сотрудничество, обреченное на успех

"Лукойл" и главы районов, где работают нефтяники, подписали соглашение о сотрудничестве на 2018 год. Это ежегодная процедура, в каждом документе обговаривается перечень объектов и работ. Свои подписи поставили 26 глав и представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков. Теперь задача территорий - эффективно освоить средства. Среди того, что предстоит сделать, строительство детского сада модульного типа в Куединского районе.

Александр Горбунов, глава Куединского района: "Мы уже не видим развития района без участия компании «ЛУКОЙЛ», у нас добывается 17 процентов нефти пермской. Вкладывается компания в социнвестирование, вкладывается в экономику района, вкладывается в людской ресурс, в жизнь людей. Это неоценимый вклад".

При поддержке инвестиций нефтяников в крае планируется реализовать проекты разной направленности. Речь идёт о строительстве школ, детских садов, газификации территорий и многом другом.