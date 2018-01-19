Почувствуй себя горняком

Посетители выставки «Образование и карьера» могут даже спуститься под землю на глубину 400 метров и почувствовать себя горняками. Оценить природную красоту Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей с помощью очков виртуальной реальности предлагает компания «Уралкалий».

Здесь же - на стенде предприятия - можно узнать о вакансиях и перспективах карьерного роста. Для школьников и студентов проходят мастер-классы. Специалисты рассказали о том, как вести себя на собеседовании. В воскресенье ребята узнают, как правильно составить резюме. Компания уже давно взяла курс на активное привлечение молодых кадров, работу с высшими и средне-специальными учебными учреждениями по профильным специальностям. Для обучения и повышения квалификации сотрудников работает собственный корпоративный университет, действует система привлечения специалистов, реализуется программа по формированию кадрового резерва.