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Кама загрустила
Прямо на прибрежном льду Камы возле Коммунального моста в Перми появился рисунок лица плачущего человечка. Это изображение - визитная карточка уличного художника, известного под псевдонимом Sad Face. Видеоролик, снятый с воздуха, арт-мастер выложил на своей странице в соцсети.
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