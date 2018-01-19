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Нефтяники наградили победителей конкурса социальных и культурных проектов

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12 статуэток селенитовых медведей сегодня торжественно вручили победителям 16 конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Всего финансовую поддержку получили 174 проекта на общую сумму 27,5 млн рублей. Как идеи претворяются в реальность?

Авторы лучших идей 16-го конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» собрались вместе на торжественную церемонию вручения селенитовых медведей - главного приза.

Это традиционная встреча, когда селенитовые медведи вручаются победителям в разных номинациях, их 12. Что касается географии конкурса, она постоянно расширяется.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Отрадно то, что люди всё больше и больше из территорий выходят с предложениями. И самое главное, что качество подаваемой документации из года в год растёт".

конкурс

А главные оценки, конечно, от жителей районов. Один из многих примеров - Чернушка, где среди прочего появился Сквер для всей семьи, живописный уголок в центре города.

Всего 31 участник был номинирован на получение селенитового медведя. Что касается общего количества проектов - их 174, а грантовый фонд составил без малого 30 миллионов рублей.

Если обратиться к истокам - история пермской нефти насчитывает почти 90 лет, что касается лукойловского конкурса - то за 16 лет реализовано уже более двух тысяч проектов.

Одной из номинаций стало «Народное голосование», когда участники высказали своё мнение, отметив лучший на их взгляд проект. Результат огласили на церемонии награждения.

Сегодня же отметили лучших участников лукойловской акции «Наш любимый парк» и конкурса среди журналистов районных СМИ «Чёрное золото Прикамья».

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 19.01.2018 в 10:34 в рубрике - Вести Пермь

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