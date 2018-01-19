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Как не ошибиться с выбором профессии

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Образование и карьера

В Перми сегодня открылась выставка «Образование и карьера». Свои возможности здесь представляют практически все вузы, сузы и крупные предприятия Прикамья. Что показали школьникам и студентам?

Все высшие и средние учебные заведения Перми и края представлены на одной площадке. Есть из чего выбирать.

Как показывает практика, востребованными сегодня оказывается подавляющее большинство специальностей.  ВУЗы и СУЗы в последнее время стараются специально подогнать свой учебный план под нужды рынка труда.  

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Выбор профессии, выбор своего призвания в жизни, выбор того чем заниматься - это, наверное, самый серьезный и ответственный выбор в жизни каждого человека. Это как создать семью, если все правильно сделал, то будешь счастлив всю жизнь".

Образование и карьера

И выбор школьники и абитуриенты сегодня все чаще делают именно в пользу прикамского образования. Не выезжая за границы региона, сегодня можно получить практически любую, даже самую редкую специальность. И  все это при сохранении достойного качества. 

Игорь Макарихин, председатель Совета ректоров вузов Пермского края: "В прошедшем году Пермский край занял 11-12 место по рейтингу доступности качественного высшего образования. У нас очень много университетов и академий, где учатся ребята с высокими баллами ЕГЭ. В этом смысле мы одни из лидеров в стране".

От теории здесь же можно перейти к практике. Все время работы выставки будут проходить многочисленные мастер-классы.

Традиционно выставка «Образование и карьера» в Перми одна из самых массовых. Исходя из опыта прошлых лет, сюда приходит не меньше 35 тысяч посетителей. На этот раз ее двери будут открыты до 21 января.  

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 19.01.2018 в 10:08 в рубрике - Вести Пермь

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