Крещение: прямое включение

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Накануне утром состоялся крестный ход. Днем закончили обустройство официальных купелей. На связь со студией от Мотовилихинского пруда накануне вечером вышел корреспондент Данил Гусельников

"Желающих окунуться пока не наблюдается. Но к этому здесь уже все готово. Купели подготовлены. Стоят две палатки, установили световую башню, и даже лед здесь устлан сеном, чтобы было более-менее тепло проходить до купели и обратно в обогреваемую палатку. Что касается подъездов к территории Мотовилихинского пруда и к нескольким другим купелям Перми, то пока никакого ажиотажа не наблюдается. При том, что все спецслужбы, в том числе автомобили ДПС уже здесь работают. Мы поговорили с ними, они рассказали, что если поток будет очень большой, то придется отсекать его еще на подъезде, а не на парковке. На дороге пока спокойно едут автомобили.

В этом году оборудовано 78 официальных купелей, 3 из них в Перми. В полдень 18 января освятили воду во всех водоемах Пермского края. Окунуться можно в любое время. Но по традиции большинство пермяков едут к купелям к 00.00 часам. Официальных точки в Перми три: женский монастырь на Бахаревке, Мотовилихинский пруд и Верхняя Курья. Там все оборудовано. В этом году очень много охраны. Везде сделаны купели и расположены обогреваемые палатки".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.01.2018 в 09:46 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермская школа № 127 отходит от шока

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