Крещение: прямое включение

Накануне утром состоялся крестный ход. Днем закончили обустройство официальных купелей. На связь со студией от Мотовилихинского пруда накануне вечером вышел корреспондент Данил Гусельников.

"Желающих окунуться пока не наблюдается. Но к этому здесь уже все готово. Купели подготовлены. Стоят две палатки, установили световую башню, и даже лед здесь устлан сеном, чтобы было более-менее тепло проходить до купели и обратно в обогреваемую палатку. Что касается подъездов к территории Мотовилихинского пруда и к нескольким другим купелям Перми, то пока никакого ажиотажа не наблюдается. При том, что все спецслужбы, в том числе автомобили ДПС уже здесь работают. Мы поговорили с ними, они рассказали, что если поток будет очень большой, то придется отсекать его еще на подъезде, а не на парковке. На дороге пока спокойно едут автомобили.

В этом году оборудовано 78 официальных купелей, 3 из них в Перми. В полдень 18 января освятили воду во всех водоемах Пермского края. Окунуться можно в любое время. Но по традиции большинство пермяков едут к купелям к 00.00 часам. Официальных точки в Перми три: женский монастырь на Бахаревке, Мотовилихинский пруд и Верхняя Курья. Там все оборудовано. В этом году очень много охраны. Везде сделаны купели и расположены обогреваемые палатки".