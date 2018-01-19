Пермская школа № 127 отходит от шока

В пермской школе №127, где в понедельник устроили поножовщину двое подростков, возобновили занятия. Из краевого бюджета будет выплачена материальная поддержка раненой учительнице и 9 семьям пострадавших учеников.

В первый день учебы после поножовщины школа вернулась к обычному режиму работы. С детьми здесь по-прежнему занимаются психологи. К началу первого урока кабинеты были заполнены, приступили к урокам и ребята из 4Б.

Татьяна Цейтлина, директор школы №127 г. Перми: "Дети в школу пришли, отсутствуют буквально несколько человек, в основном по болезни. Дети пришли с хорошим настроением".

Усилить меры безопасности – первое, о чем попросили родители после нападения на детей в 127-й школе. К охраннику на входе добавился еще один мужчина крепкого телосложения.

Сергей Гуляев, охранник: "Один записывает посетителей, удостоверения личностей, карточки проверяет, а другой осматривает, большие сумки стараемся досматривать".

Согласно правилам, даже родители дожидаются детей в специальном холле. Через турникет внутрь проходят только те, у кого есть специальные карточки. Всем остальным - обязательно предъявить документ.

Чтобы убедиться, что школа готова возобновить работу, ее посетили депутаты городской думы и представители департамента образования.

Валентина Маковеева, заместитель начальника департамента образования г. Перми: "За первые два дня около 35 семей пришли на индивидуальные консультации с детьми сюда. 6 кабинетов постоянно работали, 9 психологов. Понимаем, что это должно быть сейчас, на протяжении 2-3 недель постоянно, а дальше по ситуации".

О трагедии в школе напоминает разве что опечатанная дверь того самого 308 кабинета начальных классов. Занятия здесь не проводятся, и эта дверь будет закрыта еще долгое время, чтобы не наносить школьникам психологической травмы.

Администрация Перми планирует разработать меры по повышению безопасности школьников.

Ирина Горбунова, депутат Пермской городской Думы: "Чтобы родитель был в курсе, что происходит, чтобы он в любое время мог связаться, посредством различных электронных гаджетов, при этом будет сопровождение курса тематического материала в школе".

В краевой администрации озвучили суммы материальной помощи, которую получат пострадавшие. Учителю Наталье Шагулиной и ученику, который направлен на лечение глаза в Москву выплатят по 500 тысяч рублей. Еще 400 тысяч семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьям раненых четвероклассников направят по 200 тысяч рублей.