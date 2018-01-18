«После бала»: рассказ Толстого переложили на язык балета

В апреле в Перми состоится конкурс артистов балета «Арабеск». Уже сейчас идет активная подготовка. Открывать конкурс будет вечер современной хореографии. Шесть хореографов из Москвы,Санкт-Петербурга и Перми готовят шесть этюдов по мотивам различных произведений Льва Толстого. Например, Алексей Расторгуев вместе с театром Балет Евгения Панфилова репетируют «После бала».

Репетиции только начались, а проникнуться атмосферой бала конца 19-го века артистам балета необходимо уже сейчас. Хореограф Алексей Расторгуев создаёт этюд на короткий по содержанию, но богатый по смыслу рассказ Льва Толстого «После бала».

Алексей и сам принимает участие в этом хореографическом этюде. Себе он определили роль отца-полковника, которого в начале Толстой представляет как любящего родителя. Потом этот же персонаж видится в качестве злобного военного, который требует чёткого исполнения своих приказов.

Алексей Расторгуев, балетмейстер одноактного балета «После бала»: "Первое белое крыло - это человек, который травмирован, но настолько окрылён любовью к своей дочери. Вторую половину видит отца в отрицательном облике. Поэтому первая часть у нас будет белое крыло, а вторая часть произведения – черное. Отец меняется".

Шестая симфония Чаковского будет обрамлять хореографические эксперименты Алексея Расторгуева в стиле неоклассика. Главную героиню Вареньку танцует Юлия Манжелес, в прошлом артистка классического балета. Она нашла много общих черт с этим образом, даже чисто внешних.

Юлия Манжелес: "Когда я читала этот рассказ, описание Вареньки как будто с меня. Она худощавая, угловатая, очень высокая".

Что покажет в итоге Алексей Расторгуев в своей интерпретации этого произведения, зрители увидят на открытии конкурса артистов балета «Арабеск», который пройдёт в Пермском театре оперы и балета с 11 по 22 апреля.