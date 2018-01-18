Пермский дом народного творчества провел самый теплый фестиваль этой зимы «Сочельник», ежегодно его посвящают рождественским фольклорным традициям. В столицу Прикамья приехали участники из разных территорий Пермского края,а также гости из Екатеринбурга.нижнего Тагила и даже юга России.

Пришли Святки – гуляй, ребятки! Две недели от Рождества Христова и до Крещения на Руси считались временем развлечений,когда было принято устраивать шумные веселые гульбища и игрища, гадать и собираться на вечерки. К зимним святочным традициям в настоящем времени обратился Пермский дом народного творчества «Губерния» и посвятил им целый фестиваль «Сочельник».

Фестиваль «Сочельник» в Губернии проводят уже в восьмой раз. В этом году он стал большой творческой лабораторией, где собралось около трехсот участников из разных территорий Пермского края и гости из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новороссийска.

Татьяна Санникова, Генеральный директорПермского дома народного творчества «Губерния»: "Те почетные гости, которые к нам приехали, а это ученые первой величины в России., - они не просто читают семинары, они ведут творческие лаборатории, это полезный профессиональный опыт для коллективов и увлекательное просветительское действие для зрителей".

Три дня гости «Сочельника» погружались в атмосферу зимних фольклорных традиций. Они рядились в костюмы, играли в народные игры , водили хороводы, колядовали, мастерили, показывали спектакли и лепили пельмени. Фестиваль стал яркой финальной точкой рождественских праздников в Пермском доме народного творчества "Губерния".

