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Сочельник

Пермский дом народного творчества провел самый теплый фестиваль этой зимы «Сочельник», ежегодно его  посвящают рождественским фольклорным традициям. В столицу Прикамья приехали участники из разных территорий Пермского края,а также гости из Екатеринбурга.нижнего Тагила и  даже юга России.

Пришли Святки – гуляй, ребятки! Две недели от Рождества Христова и до Крещения на Руси считались временем развлечений,когда было принято устраивать шумные веселые гульбища и игрища, гадать и собираться на вечерки. К зимним  святочным традициям  в настоящем времени обратился Пермский дом народного творчества «Губерния» и посвятил им целый фестиваль «Сочельник».

 Фестиваль «Сочельник» в Губернии проводят уже в восьмой раз. В этом году он стал большой творческой лабораторией, где собралось около трехсот участников из разных территорий Пермского края и гости из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новороссийска.

 Татьяна Санникова, Генеральный директорПермского дома народного творчества «Губерния»: "Те почетные гости, которые к нам приехали,  а это ученые первой величины в России., - они не просто читают семинары, они ведут творческие лаборатории, это полезный профессиональный опыт для коллективов и увлекательное просветительское действие для зрителей".

Три дня  гости «Сочельника» погружались  в атмосферу  зимних фольклорных традиций. Они рядились в костюмы, играли в народные игры , водили хороводы, колядовали, мастерили,  показывали спектакли и лепили пельмени. Фестиваль  стал яркой финальной точкой рождественских праздников в Пермском доме народного творчества "Губерния".

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 18.01.2018 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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