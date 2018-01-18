Театр-Театр получит сцену, аналогов которой нет в России
Администрация Театра-Театра наконец раскрыла все карты относительно заявления, которое сами же сделали. Театр закрывается – такое объявление появилось в социальных сетях. Выяснилось, что это рекламная кампания, которая подготавливает зрителей к тому, что первого апреля театр действительно закроют, правда, на реконструкцию сцены. Это будет масштабная перестройка ценой в 200 млн рублей, в результате которой пермский театр получит высокотехнологичную сцену, аналогов которой нет в России. Работы должны закончиться к 1 октября.
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