Новости культуры. Пермь 17.01.2018

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- Пермский дом народного творчества провел самый теплый фестиваль этой зимы «Сочельник», ежегодно его посвящают рождественским фольклорным традициям.

- Руководство пермского ТТ официально призналось - сообщение о закрытии Театра-Театра, размещенное на днях в социальных сетях, не более чем пиар-ход. Но в каждой шутке, есть доля правды...

- В апреле в Перми состоится конкурс артистов балета «Арабеск». Уже сейчас идет активная подготовка. Открывать конкурс будет вечер современной хореографии. Шесть хореографов из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми готовят шесть этюдов по мотивам различных произведений Льва Толстого. Алексей Расторгуев вместе с театром Балет Евгения Панфилова репетируют «После бала».

- В Перми вскипятили самый большой самовар. Уникальную конструкцию высотой в два метра и объемом в 200 литров смастерили пермские кузнецы.